Il premier designato lascia dopo 9 nove mesi di tensioni politiche

Scontri a Beirut in Libano, tra soldati e manifestanti dopo che il primo ministro designato Saad Hariri si è dimesso e ha rinunciato a formare il governo, citando “differenze chiave” con il presidente. Tra di loro per lo più sostenitori di Hariri che hanno bloccato strade e dato fuoco a pneumatici in diverse parti della capitale. In alcuni quartieri i manifestanti sono stati visti colpire i soldati con pietre, segnali stradali e bombe incendiarie. Hariri si è dimesso dopo nove mesi di dispute politiche senza riuscire a formare un esecutivo

