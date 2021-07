Il momento della vittoria e la parole della 14: "Spero che afroamericani e ispanici si interessino a questo"

La 14enne Zaila Avant-garde è la prima afroamericana a vincere nello Scripps National Spelling Bee, la gara di spelling più importante del mondo. “Spero che molti afroamericani e ispanici guardino a qualcuno che è una minoranza e si interessino alla cosa” ha spiegato la ragazzina della Louisiana in un’intervista ad Ap. Era il 1936 quando MacNolia Cox fu la prima persona nera in finale nella competizione e non fu ammessa a dormire nello stesso hotel degli altri concorrenti. L’unico altro vincitore nero fu Jody-Anne Maxwell, giamaicano, nel ’98. Zaila porta a casa un premio da oltre 55 mila dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata