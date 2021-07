Due sono degli arrestati sono americani. Otto ancora in fuga

Due uomini americani di origine haitiana – uno dei quali è ritenuto dalla polizia un’ex guardia del corpo all’ambasciata canadese a Port au Prince – sono stati arrestati perché ritenuti tra i responsabili dell’assassinio del presidente di Haiti Moise. Quindici componenti del commando sarebbero ex militari della Colombia. In totale al momento sono 17 gli arrestati, 8 sono ancora in fuga.

