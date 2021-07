Il rogo in un'azienda che produceva cibo e bevande

Almeno 49 persone sono morte in un incendio scoppiato in una fabbrica di cibo e bevande in Bangladesh: il rogo è scoppiato giovedì notte nei cinque piani dell’azienda Hashem Food and Beverage Ltd, a Rupganj, appena fuori Dhaka. Si temono altre vittime: decine di lavoratori risultano ancora dispersi.

