Decisivo l'accordo di risarcimento firmato tra il Paese africano e proprietari e assicuratori

(LaPresse) La nave cargo Ever Given ha levato l’ancora per lasciare il canale di Suez, diretta verso il mar Mediterraneo, scortata da rimorchiatori. La nave portacontainer a marzo si era incagliata e aveva bloccato il traffico. Decisivo l’accordo di risarcimento firmato tra l’Egitto e proprietari e assicuratori. Lo ha riferito Bbc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata