Si temono ulteriori detonazioni e il diffondersi di fumi velenosi

(LaPresse) – Le autorità thailandesi monitorano attentamente l’aria nell’area in cui una massiccia esplosione in una fabbrica chimica alla periferia di Bangkok ha ucciso almeno una persona. L’esplosione ha ferito dozzine di persone e ha danneggiato decine di case, provocando l’evacuazione di un’ampia area per paura di fumi velenosi e la possibilità di ulteriori denotazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata