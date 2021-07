L'addio alla base aerea dopo quasi 20 anni

(LaPresse/AP) – Dopo quasi 20 anni, l’esercito americano ha lasciato l’aeroporto di Bagram, in Afghanistan. La base militare Usa è stata l’epicentro della guerra contro i talebani e dare la caccia agli autori degli attacchi terroristici dell’11 settembre in America, come hanno riferito due funzionari statunitensi venerdì.

“L‘aeroporto è stato consegnato nella sua interezza alla Forza di sicurezza e difesa nazionale afghana”, hanno affermato le fonti a condizione di non essere identificate perché non autorizzate a rilasciare informazioni ai media. Uno dei funzionari ha anche affermato che il comandante in capo degli Stati Uniti in Afghanistan, il generale Austin S. Miller, “conserva ancora tutte le capacità e le autorità per proteggere le forze”.

Il ritiro dall’Afghanistan annunciato da Biden ad aprile

Il ritiro delle truppe Use dal Paese mediorientale era stato annunciato dal presidente americano Joe Biden nell’aprile scorso. Anche l’Italia, il 30 giugno scorso, ha dichiarato ufficialmente conclusa la sua missione nel Paese. Il ritiro da Bagram Airfield è l’indicazione più chiara che l’ultimo dei 2.500-3.500 soldati statunitensi che erano presenti ha lasciato l’Afghanistan o si avvia a farlo, mesi prima della promessa del presidente Joe Biden che se ne sarebbero andati entro l’11 settembre.

