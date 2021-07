Fu a capo del Pentagono gli anni '70 e trent'anni dopo quando gli Stati Uniti iniziarono la guerra al terrore

(LaPresse) – L’ex segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld è morto all’età di 88 anni. Lo riferisce la famiglia in una nota pubblicata su Twitter sull’account ufficiale dello stesso politico. “È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico”, si legge. “La storia potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio, ricorderemo il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, la sua famiglia e i suoi amici, e l’integrità che ha portato in una vita dedicata al paese”.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Rumsfeld ha ricoperto per due volte il ruolo di segretario alla Difesa americano. La prima volta sotto la presidenza di Gerald Ford, poi sotto George W. Bush: era lui alla guida del Pentagono durante la Guerra Fredda negli anni ’70 e durante quella al terrore, iniziata dopo gli attacchi dell’11 settembre, in Afghanistan e in Iraq.

