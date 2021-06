Grande sollievo per residenti e turisti dopo le temperature record sopra i 40 gradi

(LaPresse) Si è attenuata l’ondata di caldo che ha portato a Seattle temperature da record, con grande sollievo di residenti e turisti. Per giorni la temperatura nella città dello Stato americano di Washington è stata sopra i 40 gradi, una situazione decisamente anomala per queste latitudini. Lo scorso fine settimana molti bar, ristoranti e locali hanno chiuso per il troppo caldo o ridotto l’orario di apertura. Abitanti e turisti sono stati invitati a rimanere nelle proprie abitaizioni o nelle stanze d’albergo per non rischiare malori e insolazioni. Nel weekend oltre quaranta persone sono state ricoverate in ospedale per malori dovuti all’eccessivo calore.

