Diverse persone estratte dalle macerie. Ancora ignote le cause della tragedia

Almeno una persona è morta in seguito all’esplosione di un duplex a Raytown, sobborgo della cintura urbana di Kansas City, in Missouri. Circa la metà della struttura è stata ridotta in macerie. Diverse persone, estratte dalle macerie, sono rimaste ferite, ma non si conosce la gravità delle loro condizioni né il numero esatto. La vittima si trovava nel seminterrato dell’abitazione. Il corpo è stato portato dal medico legale per l’identificazione. Ancora ignota la causa dell’esplosione.

