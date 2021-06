Manifestazione per i diritti LGBTQ+: edifici governativi drappeggiati con bandiere arcobaleno

Migliaia di persone hanno partecipato alla marcia del Gay Pride a Città del Messico sabato 26 giugno. In occasione della manifestazione, gli edifici governativi della capitale rivolti verso la cattedrale della città sono stati drappeggiati con le bandiere arcobaleno e dell’orgoglio trans. Alcuni hanno affermato di voler commemorare le persone che “hanno partecipato e sono morte a causa di violenze e discriminazioni”. Negli ultimi anni, il Messico ha approvato leggi in riconoscimento dei diritti LGBTQ+, come il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’adozione e il cambio di sesso. Stati del nord come Sinaloa e Bassa California hanno approvato il matrimonio tra persone dello stesso sesso meno di un mese fa, ma altri Stati non si sono mossi nella stessa direzione.

