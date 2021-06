Altre due chiese cattoliche sono state bruciate in comunità indigene nell’ovest del Canada. Si tratta delle chiese di Sant’Anna e Chopaka, che sono state date alle fiamme nella provincia della Columbia Britannica a un’ora di distanza l’una dall’altra. Secondo quanto riferiscono le autorità, citate dalla BBC, entrambi gli edifici sono stati completamente distrutti.

Lunedì scorso altre due chiese cattoliche nella stessa provincia erano state distrutte dalle fiamme, nel giorno in cui in Canada ricorreva il National Indigenous People’s Day. “Per le indagini sui precedenti incendi e questi due nuovi roghi non sono ancora stati effettuati arresti né formulate accuse”, ha detto il sergente Jason Bayda della Royal Canadian Mounted Police.

La notizia giunge dopo che giovedì è emerso che gli investigatori hanno trovato 751 tombe senza nome nel sito di un’ex scuola residenziale per bambini nativi.

