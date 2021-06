A bordo oltre a Ivan Duque c'erano anche il ministro della Difesa e dell'Interno

Un elicottero che trasportava il presidente colombiano Ivan Duque insieme al ministro della Difesa Diego Molano, quello dell’Interno Daniel Palacios e il dovernatore del Dipartimento di Norte de Santader è stato attaccato al confine con il Venezuela. I politici dovevano partecipare all’evento ‘Peace with Legality, the Sustainable Catatumbo chapter’. Un video mostra diversi fori di proiettile sul velivolo. “Il governo non perderà un solo secondo nella lotta al narcotraffico e al terrorismo”, ha detto Duque in un videomessaggio.

