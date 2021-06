Per l'occasione il giornale ha stampato un milione di copie, quasi esaurite ovunque

Centinaia di persone si sono messe in coda sotto la pioggia a Hong Kong per acquistare l’ultima copia dell’Apple Daily, considerato l’ultimo giornale pro democrazia, costretto a chiudere. Secondo il governo il giornale andava contro la National Security Law imposta da Pechino: cinque suoi dirigenti ed editor sono stati arrestati. Per l’ultima edizione l’Apple Daily ha stampato un milione di copie, contro le 80 mila normalmente stampate. Alle 8.30 del mattino il giornale era già sold out in molte edicole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata