Un team di subacquei rimuove tonnellate di rifiuti dal più grande lago americano

(LaPresse) Una organizzazione non profit, ‘Clean Up The Lake’, ha avviato un’operazione di pulizia del Lake Tahoe, il più grande lago alpino degli Stati Uniti e il secondo lago più profondo degli Usa, situato tra Nevada e California. Il lago è noto per le sue acque blu brillante, per le spiagge e gli impianti sciistici; rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della regione, con milioni di visitatori ogni anno.

Ma tutti quei turisti portano tonnellate di spazzatura e, quando finiscono in acqua, possono avere un impatto sugli habitat acquatici del lago. Ora è in corso un nuovo progetto per rimuovere i rifiuti dal lago, che ha una superficie di quasi 500 chilometri quadrati. ‘Clean Up The Lake’ utilizza una squadra di subacquei e equipaggi di supporto su kayak, barche e moto d’acqua, per liberare il lago da canne da pesca, pneumatici, lattine di alluminio, bottiglie di birra e altri rifiuti che si accumulano sott’acqua. Hanno già rimosso migliaia di chili di rifiuti, alcuni vecchi di diversi decenni. Il programma è quello di immergersi tre giorni alla settimana fino a 7 metri di profondità. Lo sforzo di pulizia costerà 250.000 dollari – denaro che l’organizzazione non profit ha raccolto, e continua a raccogliere, attraverso sovvenzioni – e durerà fino a novembre.

