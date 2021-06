Lo show della pattuglia acrobatica della Royal Air Force

Spettacolo nei cieli di Carbis Bay, in Cornovaglia, dove è in corso il primo G7 in presenza dall’inizio della pandemia. Le Frecce Rosse, pattuglia acrobatica della Raf britannica, hanno infatti dato vita ad un air show che ha lasciato a bocca aperta i turisti accorsi a vedere l’esibizione.

