La bimba di 6 anni era stata rapita insieme alla sorellina dal padre, senza il permesso della madre, oltre un mese fa

Proteste in piazza a Barcellona al grido di ‘Ni una menos‘, ‘Non una di meno’, dopo la notizia del ritrovamento della piccola Olivia, 6 anni, scomparsa da giorni insieme al padre e alla sorella e ritrovata morta. Le due bambine erano state rapite dall’uomo il 27 aprile senza il permesso della madre e di loro non si erano più avute notizie: si cerca ancora la più piccola, di un anno d’età. Olivia è stata trovata in un borsone, ancorato a mille metri di profondità, al largo delle Canarie. Nel 2021 sono già almeno 18 i femminicidi nel Paese. Sono 1.096 i femminicidi in Spagna dal 2013 a oggi.

