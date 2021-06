La First Lady americana in Inghilterra per accompagnare il presidente al vertice

La First Lady americana Jill Biden ha incontrato Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, durante una visita a una scuola in Cornovaglia. Jill Biden è stata insegnante per tanti anni e si è concentrata spesso sul tema dell’educazione, così come la Duchessa di Cambridge. La First Lady statunitense si trova in Gran Bretagna per accompagnare il presidente Joe Biden al G7, nella sua prima visita Oltreoceano dall’inizio del mandato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata