Le autorità stanno ancora indagando sulla causa dell'incidente

(LaPresse) Un traghetto con quasi 200 persone a bordo ha preso fuoco sabato mentre viaggiava verso un’isola nel nord-est dell’Indonesia, costringendo i passeggeri e l’equipaggio a tuffarsi in mare. Secondo i funzionari non ci sarebbero vittime. Il KM Karya Indah era diretto a Sanana, un porto dell’isola di Limafatola, quando l’incendio è divampato intorno alle 7:00 ora locale. L’incendio è iniziato 15 minuti dopo che la nave aveva lasciato Ternate, la capitale provinciale della provincia di North Maluku. Gli incidenti sui traghetti sono comuni in Indonesia, la nazione dell’arcipelago più grande del mondo con oltre 17.000 isole. Molti incidenti sono attribuiti alla scarsa regolamentazione dei servizi di navigazione.

