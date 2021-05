Una folla di persone all'appuntamento a Minneapolis a un anno di distanza dalla morte del 46enne afroamericano

(LaPresse) Un concerto e una fiera si sono tenuti nell’incrocio in cui un anno fa è stato ucciso fa dalla polizia di Minneapolis George Floyd, il 46enne afroamericano diventato simbolo delle protesta Black Lives Matter. L’angolo tra la 38esima e Chicago, informalmente noto come George Floyd Square, è stato trasformato in un festival all’aperto, con cibo, attività per bambini e musica. “Continuate a impegnarvi, perché cambierete il mondo”, ha detto Common, un pluripremiato rapper, attore e attivista, alla folla di centinaia di persone durante la sua performance musicale. Migliaia le candele lasciate nella zona che hanno illuminato la notte.

