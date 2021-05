L'uomo, 49enne, ucciso in Louisiana nel 2019: le immagini rilasciate negli ultimi giorni

(LaPresse) Ennesimo video shock in arrivo dagli Stati Uniti dove un 49enne afroamericano è morto per mano della polizia al termine di un inseguimento ad alta velocità. Le immagini risalgono al 2019, arrivano dalla Louisiana e ritraggono un vero e proprio linciaggio: un gruppo di poliziotti prende a calci e pugni Ronald Greene (questo il nome della vittima), lo trascina per terra nonostante sia sanguinante, disarmato e ammanettato continuando a colpirlo con un taser. L’uomo prova a divincolarsi gridando più volte “i’m scared, i’m scared” (‘ho paura, ho paura’ ndr). Il video, ottenuto in esclusivo dall’Associated Press, è stato ripreso all’epoca dalle bodycam degli agenti ma le autorità si sono rifiutate di diffonderlo per due anni.

