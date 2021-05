L'amministrazione Biden avrebbe chiesto a Rabat di partecipare agli sforzi per fermare il conflitto

Secondo fonti diplomatiche gli Stati Uniti hanno chiesto al Marocco di partecipare agli sforzi per un cessate il fuoco tra palestinesi e Israele. Il sito franco-marocchino ‘LeDesk’ aveva già rilevato il 15 maggio scorso contatti tra l’amministrazione Biden e quella marocchina per cercare di frenare l’escalation nella regione, e martedì il segretario di Stato americano, Antony Blinken e il Ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita hanno avuto un colloquio telefonico. “Ho parlato con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita sull’importanza di ripristinare la calma in Israele, in Cisgiordania e Gaza per evitare ulteriori perdite di vite umane – ha scritto Blinken su Twitter – Il Marocco è un partner strategico e lavoreremo insieme per porre fine a questo conflitto”.

Nella nota diffusa dal dipartimento americano si legge che Blinken e Bourita hanno manifestato la loro “preoccupazione comune per la violenza in Israele, Cisgiordania e Gaza, che sta causando la morte di civili israeliani e palestinesi, compresi i bambini”.

La telefonata americana al Marocco è giustificata dal fatto che Rabat ha svolto un ruolo centrale nel processo di pace in Medioriente, sia nei negoziati egiziano-israeliani (1977-1979), che hanno portato alla firma del Trattato di Camp David, sia nella firma degli accordi di Oslo tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese.

Il ruolo del Marocco è dettato sia dalla sua forte influenza nel dossier palestinese in qualità di Presidente del Comitato di Gerusalemme e sia dai rapporti speciali con Israele per via della forte comunità marocchina ebraica che conta il 5% della popolazione israeliana. In occasione della ripresa dei rapporti diplomatici tra Israele e Marocco, Rabat aveva già ribadito che i fondamenti della posizione marocchina sono l’impegno per una soluzione basata su due stati, uno palestinese e uno israeliano, e il principio del negoziato diretto tra palestinesi e israeliani come unico processo per raggiungere una pace duratura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata