Sale la tensione diplomatica tra Marocco e Germania. Lo scorso 6 maggio Rabat ha infatti richiamato il proprio ambasciatore a Berlino per consultazioni denunciando in un comunicato ufficiale gli “atti ostili” da parte di Berlino, in particolare sulla questione del Sahara. “La Repubblica federale di Germania ha intensificato atti ostili e azioni che sono dannose per gli interessi superiori del regno”, si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri marocchino in cui si denuncia in particolare “l’attivismo antagonista” tedesco dopo il riconoscimento degli Stati Uniti della sovranità del Marocco sul territorio del Sahara occidentale.

Sullo sfondo, l’antica rivalità economica franco-tedesca: se infatti Parigi mantiene un atteggiamento di benevola osservazione nei confronti degli interessi marocchini sulla questione del Sahara, Berlino si sente colpita sul mercato nazionale. La Germania ha visto molto male la vittoria del costruttore ferroviario Alstom, nel novembre 2020, di un contratto del valore di quasi 130 milioni di euro per la fornitura di 66 tram aggiuntivi a Casablanca. Questo contratto è destinato alle future linee 3 e 4 della metro, che dovrebbe aprire alla fine del 2023, e che include un’opzione per 22 treni aggiuntivi. Alstom ha già fornito 124 treni per le prime due linee della rete metrpolitana di Casablanca, lanciata nel 2012. Il gruppo ha inoltre consegnato 66 convogli a Rabat e 12 treni ad alta velocità per la linea Casablanca-Tangeri. Berlino ritiene che non siano stati rispettati i principi di ‘buon governo’ come la concorrenza leale e la parità di trattamento nella formulazione degli appalti pubblici marocchini.

