Acqua

A causarla le scarse piogge dell'anno scorso per l'assenza di tifoni

(LaPresse) Taiwan vive una gravissima carenza di acqua. La peggiore siccità da 56 anni a questa parte nella piccola repubblica ha causato pesanti perdite economiche alle industrie del turismo e dell’agricoltura. Secondo l’Agenzia per le risorse idriche, i livelli dell’acqua nei bacini sono inferiori al 15% rispetto alla normale capacità. La scarsità d’acqua è stata causata dalle pochissime precipitazioni dell’anno scorso, quando nessun tifone è passato sull’isola davanti alle coste cinesi. Impressionanti le immagini che arrivano: diversi moli sono stati chiusi, risaie e bacini idrici sono completamente a secco, come mostrano le profonde crepe nel terreno o le barche adagiate sui fondali. L’Agenzia per le risorse idriche ha iniziato a limitare le forniture d’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata