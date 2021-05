Manifestazione di solidarietà fuori dal tribunale di Hong Kong dopo la sentenza

(LaPresse) Manifestazione di solidarietà a Joshua Wong e in protesta contro il tribunale che lo ha condannato a 10 mesi di carcere per avere partecipato alla fiaccolata non autorizzata, a causa della pandemia, in ricordo delle vittime di Tienanmen dello scorso giugno 2020. “Quest’anno il 4 giugno arriverà di nuovo. Accendiamo candele a Victoria Park da 31 anni e continueremo in questo 32esimo anno, e invitiamo anche il popolo di Hong Kong e le persone nel mondo a ricordarlo con noi: accendete una candela il 4 giugno, ovunque siate”, ha detto una delle manifestanti.

