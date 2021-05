Archie compleanno

I Duchi di Cambrige pubblicano sui loro profili social una foto della famiglia reale al completo

Per il compleanno del piccolo Archie la Royal Family mette da parte i dissapori che l’hanno segnata negli ultimi tempi. Il figlio di Harry e Meghan, nato il 6 maggio 2019, compie infatti due anni e per l’occasione sia la Regina che il Principe Carlo e i Duchi di Cambridge non hanno mancato di fare pubblicamente i loro auguri al piccolo, che vive ormai da oltre un anno Oltreoceano.

William e Kate hanno pubblicato una delle foto ufficiali scattate il giorno del battesimo di Archie: accanto a Harry e Meghan, con in braccio il loro primogenito, ci sono William e la moglie, il Principe Carlo con Camilla e la mamma dell’ex attrice americana, Doria Raglan, al fianco delle sorelle di Lady Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. “Augurando ad Archie un felicissimo secondo compleanno”, scrivono i Duchi di Cambridge.

La Regina Elisabetta II invece ha scelto di pubblicare sul profilo ufficiale della famiglia reale una foto che ritrae il piccolo Archie, alla sua prima uscita pubblica coi genitori, tenuto in braccio dal papà. Più formale la didascalia che accompagna lo scatto: “Auguri di un felicissimo secondo compleanno ad Archie Mountbatten-Windsor”.

Non compare invece Meghan Markle, e forse non è un caso, nella fotografia scelta dall’erede al trono del Regno Unito e pubblicata sul profilo ufficiale di Clarence House. Nello scatto, in bianco e nero, ci sono solo il Principe Carlo, assieme al figlio Harry e al nipote Archie, immortalati il giorno del battesimo del festeggiato.

