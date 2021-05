Il test per valutare eventuali rischi coronavirus per i Giochi in programma a luglio

(LaPresse) Continuano i test in Giappone per poter garantire la maggiore sicurezza possibile per le Olimpiadi di Tokyo in programma da luglio dopo essere state rinviate lo scorso anno a causa della pandemia. Alcuni atleti hanno preso parte al Festival della maratona di Hokkaido-Sapporo 2021: tra rigorose misure di sicurezza si sono disputate una mezza maratona e una 10 km. Il Paese sta vivendo una nuova emergenza da coronavirus con lo stato di emergenza proclamato in diverse zone.

