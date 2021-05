Le immagini del disastro riprese dal drone e la disperazione dei parenti delle vittime

(LaPresse) E’ salito ad almeno 24 morti e 79 feriti il bilancio delle vittime del crollo di Città del Messico, dove lunedì sera ha ceduto il cavalcavia dove transita la linea 12 della metropolitana. Le immagini riprese dai droni mostrano la rimozione, avvenuta martedì, di due vagoni precipitati sulla strada sottostante. Le autorità locali hanno promesso un’inchiesta indipendente per accertare le cause del disastro, tra i più gravi che hanno coinvolto il trasporto pubblico messicano. L’ufficio del procuratore generale della capitale ha improvvisato un obitorio nel quartiere sud-orientale di Iztapalapa in modo che i parenti delle vittime del crollo del cavalcavia possano identificare i corpi dei loro cari.

