Partito da Wunstorf un cargo militare

(LaPresse) Un aereo cargo militare tedesco con un’unità mobile di produzione di ossigeno è partito dalla base di Wunstorf, destinato agli ospedali indiani sopraffatti dai pazienti affetti da Covid-19. L’aereo farà scalo ad Abu Dhabi e dovrebbe arrivare in India giovedì. Una squadra di 13 esperti tedeschi è arrivata da pochi giorni in India e rimarrà nel Paese per due settimane, con l’obiettivo di formare i membri locali della Croce Rossa su come utilizzare l’unità di ossigeno. Un secondo aereo cargo dovrebbe lasciare la base di Wunstorf giovedì.

