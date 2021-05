L'incidente nella capitale lungo la Linea 12, tra le stazioni di Olivos e Tezonco

Un drammatico incidente è avvenuto sulla Linea 12 della metropolitana di Città del Messico. Un convoglio in transito è precipitato in seguito al crollo di in ponte tra le stazioni di Olivos e Tezonco. Sono in corso le operazioni di soccorso. Il direttore della Protezione civile di Città del Messico, Myriam Urzúa, ha confermato la morte di almeno 15 persone e la presenza di oltre 70 feriti. La sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum si sta recando sul posto per verificare i danni. Attraverso i social network diverse persone hanno chiesto di condividere l’immagine dei loro parenti, in viaggio sulla Linea 12 della metropolitana, per sapere dove si trovano e se verranno inviati agli ospedali autorizzati dalle autorità della capitale. Le telecamere del C5 di Città del Messico hanno catturato il momento esatto in cui la struttura dei vagoni della linea 12 e la metropolitana è caduta in direzione viale Tláhuac. Solo lo scorso gennaio il senatore del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aveva invitato il governo di Città del Messico e il sistema di trasporto collettivo della metropolitana a effettuare una valutazione completa, tecnica e amministrativa delle strutture di tutte le linee della metro per evitare futuri incidenti come quello avvenuto il 9 gennaio quando era scoppiato un incendio. Attualmente, la metropolitana di Città del Messico ha 195 stazioni su 12 linee.

