Agenti in assetto antisommossa sparano gas lacrimogeni: almeno 10 persone arrestate

Migliaia di persone hanno preso parte a Parigi a diverse manifestazioni organizzate in occasione della Festa del 1° maggio. Studenti e lavoratori sono stati scortati dalla polizia in assetto antisommossa. Gli agenti hanno sparato piccole quantità di gas lacrimogeni per i tafferugli che sarebbero scoppiati in due cortei. La polizia di Parigi ha detto di aver effettuato 10 arresti.

