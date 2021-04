Si trova sopra il fiume Paiva, a un'altezza di 175 metri, ed è lungo 516 metri

(LaPresse) Aperto ai visitatori il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo. Si trova a Arouca, in Portogallo, sospeso sopra il fiume Paiva: è lungo 516 metri, largo poco più di uno, ed è sospeso a un’altezza di 175 metri. Ha accolto i suoi primi visitatori con una speciale cerimonia di apertura per i residenti locali. Domenica 2 maggio si svolgerà invece la cerimonia ufficiale di apertura, mentre il giorno dopo si apriranno le prenotazioni online. Il sindaco di Arouca, Margarida Belem, ha dichiarato che il ponte – che permetterà l’attraversamento a un massimo di 100 persone alla volta – è “sorprendente” e “unico”. L’area circostante del distretto settentrionale di Aveiro è conosciuta come un paradiso naturale, con cascate e verdi colline che già lo rendono un luogo molto apprezzato dai turisti.

