La vittima è Christian Carlassare, raggiunto da colpi d'arma da fuoco

L’italiano Christian Carlassare, il vescovo neo-eletto più giovane del mondo, è stato aggredito questa mattina a colpi di arma da fuoco in Sud Sudan. Lo riporta l’agenzia Fides. Il missionario 43enne, che è stato ferito alle gambe, sarebbe fuori pericolo. La notizia è riportata anche dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, attraverso il profilo Twitter.

Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek (Sud Sudan), ieri notte è stato ferito da due uomini armati e ora è in condizioni stabili. ACS prega per lui e per la sua comunità, e chiede alle autorità civili più sicurezza! #26aprile pic.twitter.com/z7qQJmpsrN

