La presidente della Commissione Europea: "E' accaduto solo perché sono donna"

“Sono la prima donna a essere diventata presidente della Commissione europea. Sono la presidente ed è così che mi aspettavo di essere trattata in Turchia due settimane fa. Come un presidente di Commissione, ma non lo sono stata”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a proposito del Sofagate, quando in un vertice in turchia con il leader Erdogan per lei non è stata trovata una sedia ed è stata fatta sedere su un divano. “Non posso trovare una giustificazione per come sono stata trattata in quella trattativa. Quindi devo concludere che è accaduto perché sono donna – ha detto – Mi sono sentita ferita e sola, come donna e come europea”.

