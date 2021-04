La specie di Rothschild è a rischio estinzione

Alcune giraffe di Rothschild sono state salvate sull’Isola di Longicharo, nella Rift Valley del Kenya, dall’innalzamento del livello dell’acqua. Le giraffe erano state trasportate sull’isola dieci anni fa per un progetto di conservazione e per espandere la specie. Oggi, l’ultimo di un gruppo di 9 giraffe è stata riportata sulla terra ferma a bordo di alcune zattere create ad hoc. Nel 2016 le giraffe sono state aggiunte alla Lista Rossa delle specie a rischio estinzione e classificate come vulnerabili.

