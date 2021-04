Brahim Ghali sarebbe ricoverato in un ospedale di Saragozza sotto falso nome

È bastata una sola giornata per informare l’opinione pubblica spagnola e internazionale sulla presenza o meno in Spagna di Brahim Ghali, leader dei separatisti del polisario, oggetto di numerose denunce per violazione dei diritti umani e per crimini contro l’umanità. La notizia della sua presenza “per motivi umanitari” in un ospedale di Saragozza è stata trasmessa nella tarda mattinata di ieri ma la conferma del governo spagnolo è arrivata solo in serata su richiesta delle ong, dei media e dopo il tam tam sui social. Da quanto si è appreso, Ghali è stato ricoverato all’ospedale di Saragozza con un falso nome, Mohamed Benbattouche. Il leader del Polisario era stato costretto a fuggire dalla Spagna dopo numerose denunce presentate contro di lui da diverse persone che affermavano di essere state violentate e torturate. La comunità internazionale chiede dunque che ora venga aperta un’indagine sul perchè la Spagna abbia deciso di assicurare a Ghali l’impunità concedendogli cure mediche in territorio spagnolo.

