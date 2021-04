(LaPresse) Il capo e segretario generale del Fronte Polisario Brahim Ghali, 73 anni, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Logroño, non lontano da Saragozza, in Spagna, la sera del 21 aprile. Da quanto si apprende dai media locali, Ghali soffre di un tumore all’apparato digerente da diversi anni. Per motivi di discrezione e perché oggetto di numerose denunce presentate alla giustizia spagnola da ex membri del Polisario che lo accusano di violazione dei diritti umani, Ghali è stato ricoverato sotto il falso nome di Mohamed Ben Battouche, di nazionalità algerina.

Dopo che le sue condizioni sono peggiorate, il capo del Polisario è stato trasportato a Tindouf, dove è stato visitato dal capo di stato maggiore dell’esercito algerino, il generale Saïd Chengriha. Secondo quanto si apprende, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune avrebbe ottenuto assicurazioni dal premier spagnolo Pedro Sanchez che Brahim Ghali non sarebbe stato indagato dalla giustizia. Un team di medici algerini avrebbe così accompagnato il leader del polisario a Saragozza, a bordo di un aereo sanitario noleggiato dalla presidenza algerina.

