La scena riprese dalle videocamere della stazione di Vangani a 90 km da Mumbai

(LaPresse) Un dipendente delle ferrovie indiane è diventato un eroe dopo aver salvato un bambino di 6 anni che stava per essere investito da un treno nella stazione di Vangani, a 90 km da Mumbai. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sicurezza. Il piccolo era scivolato sui binari e non riusciva a risalire sulla piattaforma mentre il convoglio era in arrivo: l’uomo Mayur Shelke, intuito il pericolo, si è precipitato di corsa riuscendo ad afferrare il bimbo e a metterlo in salvo. Le immagini della vicenda, a lieto fine, hanno fatto il giro del web. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

