Nuova eruzione sull'isola caraibica: due settimane fa circa 16mila persone erano state evacuate

(LaPresse) Una bella giornata di sole oscurata da ceneri nere. E’ quello che è successo domenica sull’isola caraibica orientale di St. Vincent, dopo una nuova eruzione del vulcano La Soufriere. Due settimane fa circa 16.000 abitanti dell’isola erano stati evacuati per ordine del governo per via della ripresa dell’attività di La Soufriere: l’ultima volta accadde nel 1979. Nel 1902 invece lo stesso vulcano uccise circa 1.600 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata