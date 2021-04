Rappresentazioni artistiche e competizioni sportive concesse nonostante le restrizioni

(LaPresse) Grande festa in Corea del Nord dove si celebra l’anniversario della nascita di Kim Il Sung, fondatore della Repubblica Popolare democratica e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un. Si tratta di una ricorrenza particolarmente importante per i cittadini della Corea del Nord, anche nota come “Giorno del Sole”, visto che è la principale festività nazionale del Paese. L’evento, solitamente caratterizzato da parate militari ed esibizioni di ogni tipo, quest’anno viene invece celebrato in forma ridotta per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Poche le attività concesse per celebrare Kim Il Sung: tra queste rappresentazioni artistiche e competizioni sportive che vedono impegnati atleti, studenti e lavoratori di tutte le province del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata