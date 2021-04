Il presidente Biden propone a Putin un summit in un Paese terzo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà il ritiro dei soldati americani dall’Afghanistan entro il 20esimo anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre. La decisione estenderebbe la presenza delle truppe statunitensi oltre la scadenza del 1 maggio fissata dall’amministrazione Trump in accordo con i talebani. Nel corso di un colloquio telefonico avuto ieri con il presidente russo Vladimir Putin, il leader americano ‘ha riaffermato il suo obiettivo di costruire una relazione stabile con Mosca, proponendo un incontro da tenersi in un Paese terzo nei prossimi mesi per discutere dell’intera serie di problemi che Stati Uniti e Russia affrontano’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata