Colonna di cenere alta 15 chilometri sopra l'isola nel Mar dei Caraibi

(LaPresse) Nuove eruzioni hanno scosso il vulcano La Soufrière, sull’isola caraibica di Saint Vincent, causando l’evacuazione di almeno 16mila persone. Attorno al cratere è stata creata una vasta zona rossa – grande circa un terzo dell’intera isola – che non è accessibile a nessuno, tranne che per il personale ufficiale. Una colonna di cenere alta 15 chilometri si è alzata sopra l’isola del Mar dei Caraibi, situata tra l’isola di Santa Lucia e Grenada. Una nave da crociera è arrivata a Kingstown, capitale e porto principale di Saint Vincent, per portare gli sfollati nelle isole vicine, che hanno offerto il loro aiuto.

