La sovrana rende omaggio al marito sui social citando una frase del discorso pronunciato in occasione delle sue nozze d'oro nel 1997

All’indomani della morte del Principe Filippo la Regina Elisabetta II ricorda il marito sugli account social ufficiali della famiglia reale. La sovrana cita una frase pronunciata nel 1997, nel suo discorso in occasione delle nozze d’oro con il Duca di Edimburgo. “È stato, molto semplicemente, la mia forza ed è rimasto per tutti questi anni, e io, e tutta la sua famiglia, e questo Paese e molti altri Paesi, abbiamo con lui un debito più grande di quanto lui abbia mai rivendicato o di quanto mai sapremo“, si legge in un tweet e sul profilo Instagram ufficiale della monarchia. Sempre sui social ufficiali della Royal Family ieri era arrivato anche l’annuncio della scomparsa del marito della Regina.

