Le misure restrittive anti-Covid limitano ancora gli assembramenti

(LaPresse) Poche persone si sono radunate al Castello di Windsor – una delle residenze della Royal Family – all’indomani della morte del principe Filippo di Ediumburgo, il consorte della Regina Elisabetta II scomparso all’età di 99 anni. Le misure restrittive imposte dal governo per arginare la pandemia di coronavirus limitano ancora le riunioni pubbliche. Intanto si è appreso che non ci saranno funerali di Stato per il principe Filippo. La cerimonia sarà di natura privata, nel rispetto delle consuetudini e delle volontà del defunto. Il protocollo prevede otto giorni di lutto nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata