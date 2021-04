Il nipote del Duca di Edimburgo "farà il possibile per rientrare nel Regno Unito"

Harry torna a casa. A seguito della morte del nonno, il principe Filippo, il duca di Sussex “farà assolutamente il possibile per tornare nel Regno Unito ed essere a fianco della sua famiglia”, riferisce una fonte al DailyMail. E sarebbe la prima volta da quando ha abbandonato gli obblighi reali (la cosiddetta Megxit). Aleggiano invece dubbi sulla consorte, Meghan Markle, incinta della seconda figlia della coppia.

“Non vorrà altro che essere lì per la sua famiglia, e in particolare per sua nonna, durante questo periodo terribile” mentre “Meghan è incinta, ovviamente, quindi dovrà chiedere consiglio ai suoi medici per sapere se è sicuro per lei viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente”, riferisce la stessa fonte. Nonostante i diretti interessati non si siano ancora esposti direttamente, le voci corrono.

Oltremanica, un’altra fonte riferisce al New York Post che “Harry era estremamente vicino a suo nonno. Ovviamente ci sarà, non importa quanto difficili siano i rapporti tra i Sussex e la famiglia”. E effettivamente i rapporti di Harry con i parenti non sono stati esattamente distesi nell’ultimo periodo, complice anche l’intervista-bomba rilasciata a Oprah Winfrey a marzo. In quell’occasione i Sussex avevano accusando la casa reale di razzismo, puntando il dito in particolare contro un membro della famiglia (mai svelato, ma non si tratterebbe né della regina né del defunto Filippo) preoccupato del fatto che il colore della pelle del primogenito, Archie, potesse essere troppo scuro.

La coppia era finita nella bufera nel Regno Unito, dove il tempismo del colloquio-fiume in tv non era stato particolarmente apprezzato: la messa in onda era coincisa con il periodo di ricovero del 99enne marito di Elisabetta in un ospedale di Londra. Tuttavia il nonno (insieme alla nonna) era l’unico a ‘essersi salvato’. Harry infatti aveva attaccato sia il padre Carlo sia il fratello William, accusandoli di essere “in trappola”.Che tipo di accoglienza sarà riservata alla coppia dopo quanto successo nell’ultimo anno, non è dato sapere. A livello pratico, secondo le linee guida del governo britannico, i viaggiatori in arrivo in Inghilterra (Harry si è trasferito in California) devono rispettare dieci giorni di autoisolamento, che possono però essere interrotti dopo cinque con un tampone negativo. È questa la procedura che dovrà seguire il principe, salvo che non rivendichi uno status speciale concesso ai diplomatici.

