Le esequie nel Castello di Windsor. Le immagini da Londra, Edimburgo, Cardiff, Plymouth, Portsmouth Bay, Belfast e Gibilterra

Colpi di cannone in tutto il Regno Unito in onore del Principe Filippo. Ben 41 sono stati sparati a Londra, Edimburgo, Cardiff, Belfast e in molte altre città, a intervalli di un minuto da mezzogiorno per salutare l’ex ufficiale di marina e marito della Regina Elisabetta II, morto a 99 anni il 9 aprile 2021. Filippo prestò servizio nella Royal Navy durante la Seconda Guerra Mondiale. Buckingham Palace ha reso noto che i funerali del principe si terranno sabato 17 aprile al Castello di Windsor.

