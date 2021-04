Dalle battute un po' sessiste a quelle giudicate invece un po' razziste: ecco una raccolta delle sue frasi negli anni

Il principe Filippo del Regno Unito, marito della regina Elisabetta, scomparso a 99 anni, è noto anche per per le sue battute spinte, le gaffe e le situazioni imbarazzanti inanellate nella sua vita pubblica. Tanto che nel 2005, in occasione del suo 85esimo compleanno, i due reporter britannici Phil Dampier e Ashley Walton realizzarono una raccolta dal titolo ‘Duke of Hazard: The Wit and Wisdom of Prince Philip’, cioè ‘Duca del rischio: umorismo e saggezza del principe Filippo’, che non fece gioire Buckingham Palace.

Di seguito alcune delle gaffe più famose del Principe.

– Nel 1966 disse che “le donne britanniche non sanno cucinare”.

– Nel 1967 gli fu chiesto se gli sarebbe piaciuto andare a Mosca per contribuire ad allentare le tensioni della Guerra fredda. Rispose: “Mi piacerebbe molto andare in Russia, anche se i bastardi hanno ucciso metà della mia famiglia”.

– Nel 1969, rivolgendosi al cantante Tom Jones dopo la Royal Variety Performance, gli disse: “Con cosa fai i gargarismi? Con i ciottoli?”.

– Durante la recessione del 1981 disse: “Tutti dicevano che avrebbero dovuto avere più tempo libero. Adesso invece si lamentano di essere disoccupati”.

– Durante una visita in Kenya nel 1984, disse rivolgendosi a una donna del luogo: “Sei una donna, vero?”.

– Nel 1986, durante una riunione del Wwf, disse: “Se ha quattro gambe e non è una sedia, se ha due ali e vola ma non è un aeroplano, e se nuota e non è un sottomarino, il cantonese lo mangerà”. E, in seguito, rivolgendosi ad un gruppo di studenti britannici durante una visita in Cina, disse loro: “Se rimarrete qui a lungo, vi verranno gli occhi a mandorla”.

– Nel 1988, guardando i progetti per la casa del Duca e della Duchessa di York, commentò: “Sembra la camera da letto di una sgualdrina”.

– Nel 1993, a un britannico incontrato in Ungheria, disse: “Non puoi essere qui da molto tempo, non hai ancora la pancia”.

– Nel 1998, rivolgendosi a uno studente che aveva fatto trekking in Papua Nuova Guinea, disse: “Allora, sei riuscito a non farti mangiare?”, alludendo al fatto che le tribù fossero cannibali.- “Vorrei che spegnesse il microfono”, disse mentre si esibiva Elton John alla Royal Variety Performance.

– Nel 2000, durante una visita in Italia, al presidente del consiglio Giuliano Amato che gli aveva offerto del vino rispose: “Dammi una birra. Non importa quale, basta che sia birra”.

– Nel 2002, durante un viaggio in Australia, il principe chiese a uno degli aborigeni se si lanciavano ancora lance gli uni contro gli altri.

– Nel 2013 a Malala Yousafzai, sopravvissuta a un attacco talebano perchè lottava per il diritto della ragazze alla scuola, confidò: “Nel Regno Unito, i bambini vanno a scuola (solo) perché i genitori non li vogliono a casa, tra i piedi”. Commento che scatenatò una risata composta da parte di Malala.

