(LaPresse) Era il 16 marzo scorso quando il principe Filippo lasciava l’ospedale Edoardo VII di Londra, dopo avere subito un intervento al cuore. Il duca di Edimburgo, morto oggi all’età di 99 anni, era stato ricoverato un mese prima, il 16 febbraio, dove era stato curato per un’infezione. Poi il primo marzo era stato trasferito in una clinica specializzata in malattie cardiache, il St Bartholomew’s Hospital, dove è stato sottoposto a un intervento per condizioni cardiache pre-esistenti. Successivamente è stato riportato al King Edward VII. Ad attendere il marito della regina Elisabetta II all’uscita dall’ospedale c’erano diversi fotografi.

