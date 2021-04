L'omaggio dei sudditi al marito della Regina Elisabetta II davanti alla residenza reale

Il popolo britannico è in lutto per la morte del Principe Filippo. In tanti hanno deposto fiori davanti al castello di Windsor dove venerdì si è spento il marito della Regina Elisabetta II, all’età di 99 anni.

