Gran Bretagna in lutto per la morte del consorte della Regina Elisabetta II

Bandiere a mezz’asta in tutta Londra per la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo, morto venerdì 9 aprile a 99 anni. Il principe aveva trascorso un mese in ospedale all’inizio di quest’anno prima di essere dimesso il 16 marzo, per tornare al Castello di Windsor.

